30 Mart 2024, Cumartesi
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Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! CHP'deki para kuleleri skandalı: Balya balya paralar Kandil'e kadar gidiyor
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin en çok üyeye sahip olan parti olduğuna dikkat çekti. "Kutlu dava bayrağının nöbetini sizler üstleneceksiniz." diyen Erdoğan, "İlk kez oy kullanan 5 milyon seçmenin yarısının AK Parti'ye oy verdiğini söyledi. Erdoğan, gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşandığını ifade ederken, "Balya balya paralar Kandil'e kadar gidiyor." dedi.