Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

Başkan Erdoğan’ın gençlerle olduğu kadar sporla da arası çok iyi. Futbol sevgisi ve yeteneğiyle de tanınan Başkan Erdoğan, yurt gezilerinde buluştuğu gençlerle spor sohbetleri yapıyor. O sohbetler sırasında gençler Başkan Erdoğan’ı sık sık basketbol oynamaya davet ediyorlar. Bugün ekranlarınıza işte bu renkli sohbetlerden bir kesit getireceğiz.