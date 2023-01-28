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Başkan Erdoğan gençlerle buluştu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 11:59
Başkan Erdoğan’ın gençlerle olduğu kadar sporla da arası çok iyi. Futbol sevgisi ve yeteneğiyle de tanınan Başkan Erdoğan, yurt gezilerinde buluştuğu gençlerle spor sohbetleri yapıyor. O sohbetler sırasında gençler Başkan Erdoğan’ı sık sık basketbol oynamaya davet ediyorlar. Bugün ekranlarınıza işte bu renkli sohbetlerden bir kesit getireceğiz.
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
Başkan Erdoğan gençlerle buluştu
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