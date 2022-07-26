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Başkan Erdoğan gençlere seslendi: TÜGVA 2023'e gerekli hazırlığı yapacaktır

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Giriş: 26.07.2022 22:21
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne’de düzenlenen TÜGVA Doğa Kampı’nda gençlerle buluştu. Bakan Kasapoğlu, konuşma yaptığı sırada, gençlerin kendisinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı arama talebini kıramadı. Gençlerin çağrısına cep telefonu vasıtasıyla yanıt veren Başkan Erdoğan, “Özellikle bu tür kamplar, dayanışmanın, birleşmenin, daha diri olmanın, kardeşliğin tezahürleri olması bakımından çok önem arz ediyor” dedi ve 2023 vurgusu yaptı.
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