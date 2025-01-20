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Başkan Erdoğan Gazze’de ateşkes memnuniyet verici

Başkan Erdoğan "Gazze'de ateşkes memnuniyet verici"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 19:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Slovakya Başbakanı Robert Fico ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dostumla bugün Türkiye ve AB ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. AB'ye tam üyelik konusunda Slovakya'nın desteğini artıracağına inanıyorum. Ukrayna'daki savaş hakkında değerlendirmeleri de aramızda paylaştık. Slovakya'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile temasları var. Adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi konusunda mutabık kaldık. Hamas ile İsrail'in ateşkes mutabakatının dün itibariyle hayata geçmesi memnuniyet vericidir. Mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gerekmektedir. Suriye'ye yönelik tüm kısıtlamalar kaldırılmalı." ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan Gazze’de ateşkes memnuniyet verici
Başkan Erdoğan Gazze’de ateşkes memnuniyet verici
Başkan Erdoğan "Gazze'de ateşkes memnuniyet verici"
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