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Başkan Erdoğan Gaziantep'te konuştu: Mart ayında 200 bin konut inşaası için ilk kazmayı vuracağız

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Giriş: 21.02.2023 18:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Osmaniye'de yaptığı açıklamada, "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de 1 yıl içinde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. 70 bin köy evi yapacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, "Can kayıplarında ihmali, kusuru, kastı olanlar varsa hesabını hukuk önünde sormak boynumuzun borcudur, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı. Gaziantep'te de açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayacak alt yapıyı kuracağız. Birliğimize beraberliğimize sahip oldukça aşamayacağımız engel görmüyorum" ifadelerini kullandı. Osmaniye'de açıklama yapan MHP lideri Bahçeli ise, "Büyük bir afet yaşadık. Devletin tüm unsurları 11 ilimizde seferber olmuş, her türlü felaketin izlerini ortadan kaldırmak, yeni bir hayatı tekrar inşa etmek amacıyla gayret göstermektedirler" şeklinde konuştu.
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