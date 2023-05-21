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Başkan Erdoğan, Gaziantep'e gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2023 15:39
Güncelleme:21.05.2023 16:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’teki depremzedeleri ziyaret edecek. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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