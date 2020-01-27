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27.01.2020

Başkan Erdoğan Gambiya'da resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Gambiya’ya geldi. Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan ve Barrow daha sonra heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Başkan Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya'daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

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Başkan Erdoğan Gambiya'da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan Gambiya'da resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
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