05 Mayıs 2023, Cuma
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Başkan erdoğan: Gabar'dan çıkan petrolü uygun fiyatla vereceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Millet İttifakı'nı eleştiren Erdoğan, "Bu masa müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Direksiyonda Kılıçdaroğlu görünüyor ama onun görevi mutfakta video çekmek, kalp yapmak." dedi. Öte yandan Erdoğan, Gabar'da bulunan petrolün vatandaşa uygun fiyatla verileceğini duyurdu.