Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi’nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili “TBMM'de bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil." dedi. Erdoğan, "Sayın Biden ile bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu. Orada F-16 konusunu da görüştük." ifadelerini kullandı. “Dünya 5’ten büyüktür” mesajını yineleyen Başkan Erdoğan, “5 tane üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım.” Şeklinde konuştu.

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