28 Aralık 2021, Salı
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Başkan Erdoğan: Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ömrünü bilime adayan, bilim tarihi alanındaki kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz." dedi.