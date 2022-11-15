Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada ABD Başkanı Biden ile görüştü. Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi