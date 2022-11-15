16 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada ABD Başkanı Biden ile görüştü. Erdoğan daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi