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Başkan Erdoğan: Fırsatçılarla mücadelede asla taviz vermeyeceğiz

Başkan Erdoğan: Fırsatçılarla mücadelede asla taviz vermeyeceğiz

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 16:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Malatya 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan acıyı yaşatanların hesap vereceğini söylerken “Böyle üzücü verici olay karşısında siyaset yapmak yanlış” dedi. Teşkilatları da uyaran Başkan Erdoğan “Vatandaşla arasına mesafe koyanlar, milletle arasına duvar örenler benim yol arkadaşım olamaz.” ifadelerini kullandı. Ekonomideki son gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan “Fırsatçılarla mücadelede asla taviz vermeyeceğiz” mesajını verdi.
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Başkan Erdoğan: Fırsatçılarla mücadelede asla taviz vermeyeceğiz
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