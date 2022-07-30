Başkan Erdoğan fındık alım fiyatını açıklayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu’da toplu açılış törenine katılacak. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, fındık fiyatını da açıklayacak. A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu aktardı.