Başkan Erdoğan final maçını izleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine, Dünya Kupası'nın kapanış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası final maçını izlemek ve kapanış törenine katılmak üzere bugün Doha'ya gidecek.