05 Mart 2024, Salı
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Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul etti! Başkan Erdoğan: Asrın barbarlığına şahidiz
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Türkiye bölgede ateşkesin sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Başkan Erdoğan görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de asrın barbarlığına şahidiz" derken, "Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır" ifadelerini kullandı.