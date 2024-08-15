15 Ağustos 2024, Perşembe
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Başkan Erdoğan Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın bu sözlerini ayakta alkışladı: Ya zafer, ya şehadet!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Abbas, “Hayatımız Gazze’deki bir çocuğun hayatından değerli değil. Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim” ifadelerini kullandı. Bu sözler TBMM'de ayakta alkışlandı.