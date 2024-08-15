15 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın bu sözlerini ayakta alkışladı: Ya zafer, ya şehadet!

Başkan Erdoğan Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın bu sözlerini ayakta alkışladı: Ya zafer, ya şehadet!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2024 16:02
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Filistin Konulu Olağanüstü Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. Abbas, “Hayatımız Gazze’deki bir çocuğun hayatından değerli değil. Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim” ifadelerini kullandı. Bu sözler TBMM'de ayakta alkışlandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Masadan ateşkes çıkmaza İran misilleme yapacak mı?
Masadan ateşkes çıkmaza İran misilleme yapacak mı?
TBMM’de tarihi konuşma
TBMM’de tarihi konuşma
Başkan Erdoğan bu sözleri ayakta alkışladı
Başkan Erdoğan bu sözleri ayakta alkışladı
Mahmud Abbas TBMM’de ayakta alkışlandı
Mahmud Abbas TBMM'de ayakta alkışlandı
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ile görüştü
HİSAR-O ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi
HİSAR-O ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi
Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz
"Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz"
Gazze’nin sesi TBMM’den yükseliyor
Gazze'nin sesi TBMM'den yükseliyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de: Soykırım suçunu Türkiye ifşa etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de: Soykırım suçunu Türkiye ifşa etti
Ömer Çelik: ABD büyük bir çelişki içinde
Ömer Çelik: ABD büyük bir çelişki içinde
Çocuklarınıza tabut değil konut bırakın
"Çocuklarınıza tabut değil konut bırakın"
Gazze’de ateşkes olur mu?
Gazze'de ateşkes olur mu?
Daha Fazla Video Göster