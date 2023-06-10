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Başkan Erdoğan FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti

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Giriş: 10.06.2023 18:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'nda kabul etti. Görüşmede Infantino'nun Başkan Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubandı hediye ettiği öğrenildi.
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