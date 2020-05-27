Başkan Erdoğan, Faruk Nafiz Çamlıbel'in Yassıada'daki zulmü anlatan şiirini okudu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Türk Edebiyatının unutulmaz şairi Yassıada zindanlarında yatan Faruk Nafiz Çamlıbel o günleri anlatan şiirinden dizeler okudu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi Ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlamasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir. Bir yandan o meşum günleri hatırlarken milli iradenin üstün geldiğini gösterebiliriz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz adada böylesine anlamlı bir duruş sergiliyoruz.

Yassıada zindanlarında yatan Faruk Nafiz Çamlıbel o günleri şu şiirle dile getirmişti:

Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri,

Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada.

Kuşu hicran getirir, dalgası hüsran götürür;

Mavi bir gölde elem katrasıdır Yassıada.

*

Gece zindanda Yusuflar sıralanmış yatıyor,

Yüzlerinden okurum sapsarı rü'yâlarını...

Kimi sehpâda görür kendini, çarmıhta kimi,

Ve ararlar yine zindandaki dünyâlarını...

*

Evler yıkılır, köyler olur hâk ile yeksân,

Virân yeri birkaç yıla varmaz onarırlar.

Yalnız şu gönül mülkü harap olmaya görsün;

Tamire yetişmez onu dünyada asırlar.