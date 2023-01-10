Başkan Erdoğan esnaflarla bir araya gelecek! Yeni müjdeler gelecek mi?

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programına katılacak. Programda Başkan Erdoğan'ın müjde verip vermeyeceği ise merak konusu. Konuyla ilgili son bilgileri A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.