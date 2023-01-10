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Başkan Erdoğan esnaflarla bir araya gelecek! Yeni müjdeler gelecek mi?

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Giriş: 10.01.2023 13:21
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programına katılacak. Programda Başkan Erdoğan'ın müjde verip vermeyeceği ise merak konusu. Konuyla ilgili son bilgileri A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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