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Başkan Erdoğan Eskişehir Adaylarını açıklayacak

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Giriş: 28.01.2024 14:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in ardından Eskişehir'in ilçelerinin aday tanıtım toplantısına katılıyor. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve konuğu AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez aktardı.
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