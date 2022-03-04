04 Mart 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan: Eşe kasten yaralama suçlarında tutuklama kolay olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kadına şiddert suçlarına yönelik düzenlemenin detaylarını açıklayan Başkan Erdoğan, "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence veya eziyet gibi suçlar, kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır." dedi. Erdoğan, "Yeni düzenlemeyle, artık kadına yönelik saldırılarda, faillerin somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.