Başkan Erdoğan: Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze'yi Nazi kampına çevirdiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in bir terör örgütü gibi saldırdığının altını çizdi. Suriye ile normalleşme sürecini de değerlendiren Başkan Erdoğan "Biz görüşmeye hazırız, karşı taraftan cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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