21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan: Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz

Başkan Erdoğan: Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2024 13:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi. İsrail'in Gazze'yi Nazi kampına çevirdiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in bir terör örgütü gibi saldırdığının altını çizdi. Suriye ile normalleşme sürecini de değerlendiren Başkan Erdoğan "Biz görüşmeye hazırız, karşı taraftan cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şişli’de 10 katlı binada yangın!
Şişli’de 10 katlı binada yangın!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
Başkan Erdoğan’ın mesajlarının şifreleri!
Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz
"Esad ile görüşmeye hazırız yanıt bekliyoruz"
17 terörist etkisiz hale getirildi
17 terörist etkisiz hale getirildi
Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!
Çağrı cihazları güvenlik zafiyetine dönüştü!
PKK’ya darbe! O isim yakalandı
PKK'ya darbe! O isim yakalandı
Yolunu şaşıran Yunan botuna ders
Yolunu şaşıran Yunan botuna ders
Türkiye’nin BM gündemi: Gazze
Türkiye'nin BM gündemi: Gazze
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Hanzala pankartı!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Hanzala pankartı!
Beyrut’ta sessiz ve gergin bekleyiş
Beyrut'ta sessiz ve gergin bekleyiş
Beyrut’un güneyine saldırıda 8 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
Beyrut'un güneyine saldırıda 8 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! Beyrut sokaklarında neler yaşanıyor?
A Haber İsrail’in vurduğu Beyrut’ta! Beyrut sokaklarında neler yaşanıyor?
Daha Fazla Video Göster