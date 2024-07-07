08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: “Askeri ve güvenlik diplomasisi masada olacak”
Türkiye ile Suriye arasında yeni bir döneme girilebileceğini işaret eden Başkan Erdoğan, Beşar Esed'i Türkiye'ye davet edebileceğinin sinyalini de verdi. Peki, Başkan Erdoğan Esad görüşmesi ne zaman? Türkiye'de Başkan Erdoğan Putin, ve Esad zirvesi olur mu? Konuyu Gazeteci Güngör Yavuz Aslan ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz A Haber'de değerlendirdi. Konuya ilişkin konuşan Gazeteci Güngör Yavuz Aslan, yaptığı açıklamada, "Burada ben iki tane başlık görüyorum. Birincisi askeri ve güvenlik diplomasisi. İkincisi ise Dışişleri Bakanları düzeyinde bir diplomasi olacak." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...