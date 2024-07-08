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Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi ne zaman?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 10:42
Türkiye – Suriye arasında ilişkiler yeni dönemde nasıl şekillenir? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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