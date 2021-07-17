17 Temmuz 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı’na katıldıktan sonra gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, gençlerle birlikte Haluk Levent'in seslendirdiği Elfida adlı şarkıya eşlik etti. O anlara ait renkli görüntüleri ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.