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Başkan Erdoğan Erzurum'da gençlerle bir araya geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2021 20:41
Güncelleme:17.07.2021 20:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı’na katıldıktan sonra gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, gençlerle birlikte Haluk Levent'in seslendirdiği Elfida adlı şarkıya eşlik etti. O anlara ait renkli görüntüleri ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Video kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

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