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Başkan Erdoğan: Erzurum Türkiye Yüzyılı’na, 2071 Türkiye’sinin temellerini şimdiden atmaya hazır!

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Giriş: 24.12.2022 12:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu da yoğun programına devam ediyor. Başkan Erdoğan, bugün İstanbul'dan Erzurum'a geçerek toplu açılış törenine katılacak. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, ''Erzurum Türkiye Yüzyılı’na, 2071 Türkiye’sinin temellerini şimdiden atmaya hazır!'' dedi.
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