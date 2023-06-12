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Başkan Erdoğan, Ersin Tatar ile görüştü! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 12.06.2023 15:48
Son dakika haberleri… Başkan Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine start veriyor. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunan Erdoğan resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, KKTC lideri Ersin Tatar ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte ilk görüntüler…
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