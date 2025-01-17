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Başkan Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün etkilerini göreceğiz

Başkan Erdoğan: Enflasyondaki düşüşün etkilerini göreceğiz

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 15:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Önemli bir önceliğimiz hayat pahalılığı meselesini çözmektir. Enflasyonu düşürmeyi, dengesiz artışların önüne geçmeyi hedefliyoruz. İstihdamı, üretimi, ihracatı artırarak milletin iş ve aş talebini karşılayacak kalkınma programlarından da taviz vermiyoruz. Kayda değer büyüme oranlarını yakalayan ender ülkelerden biriyiz. Enflasyondaki düşüşün somut etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığının yol açtığı, dengesiz fiyatlama, aç gözlülük, gıda ve eğitime kadar bu artışları zamanla eritiyor. Enflasyon düştükçe bundan sonraki ücret artışları daha anlamlı daha kalıcı hale gelecektir. Milletimizden biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz. Çoğu gitti azı kaldı.” diye konuştu.
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