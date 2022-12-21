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Başkan Erdoğan: Enflasyon tepetaklak olacak bunu hep birlikte şahit olacağız

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Giriş: 21.12.2022 12:41
Son dakika haberleri… AK Parti Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalar bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Enflasyon tepetaklak olacak. Önümüzdeki dönemde buna hep birlikte şahit olacağız. Yeni yılda yapılacak maaş artışlarının fırsatçılar eliyle eriyip gitmesine göz yummayız.” dedi.
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