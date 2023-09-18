Başkan Erdoğan Elon Musk’ı kabul ediyor!

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.