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Başkan Erdoğan Elon Musk'ı kabul ediyor!

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Giriş: 18.09.2023 00:52
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi'ne geldi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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