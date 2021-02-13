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Başkan Erdoğan Elazığ'ın kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı cenaze namazına katıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2021 14:32
Güncelleme:13.02.2021 14:32
Son dakika haberine göre… Dün vefat eden Elazığ’ın kanaat önderi 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı’nın bugün İzzetpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazına Başkan Erdoğan ile bazı bakanlar katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze töreninde "Vasiyet etti cenazesine Cumhurbaşkanımızın iştirak etmesini. Muhterem Cumhurbaşkanımız vasiyeti yerine getirmiş oldu şu anda" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Çok değerli hocamızı hakka uğurlamak üzere huzurlarında bulunuyoruz. Rabbim bu fırsatı bizlere verdi. Elhamdülillah bugün hakka uğurlama merasiminde biz de burada bulunuyoruz. Uzun zamandır tabi hocamızı tanıyoruz.” dedi.
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