Başkan Erdoğan Elazığ'da konuştu: Bu millet sabırla bunları aşmasını bildi |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlun Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Müslüman olmanın bu noktada teslimiyetin en güzel örneklerini vermişiz. Biz Van depremini yaşadık, Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı" ifadelerini kullandı.

Depremden zarar gören yerlerde atılması gereken adımların süratle atılacağını kaydeden Erdoğan, "Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız" dedi. Provokasyonlara karşı uyarıda bulunan Erdoğan, "Kimsenin olumsuz sözlerine kulak asmayın. Bizler sizin hizmetkarıyız. Bu millete hizmet etmenin ne denli büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz" diye konuştu.