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Başkan Erdoğan Elazığ'a gidiyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 12:52
Başkan Erdoğan Elazığ'a gidiyor. Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak. İftarda vatandaşlarla bir araya gelecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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Başkan Erdoğan Elazığ'a gidiyor
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