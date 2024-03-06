06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde önemli açıklamalarda bulundu!

Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde önemli açıklamalarda bulundu!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2024 20:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "7 gün 24 saat terör operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Tepelerine biniyor, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde konuştu!
Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde konuştu!
AK Parti İstanbul İl Başkanı A Haber’de!
AK Parti İstanbul İl Başkanı A Haber’de!
Marmara’da olacak deprem 7,5 büyüklüğünde!
Marmara’da olacak deprem 7,5 büyüklüğünde!
Erdoğan: Kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı
Erdoğan: Kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı
TÜGVA Gençlik Buluşması
TÜGVA Gençlik Buluşması
CHP’li Bulut’tan hain eleştirisi
CHP'li Bulut'tan "hain" eleştirisi
Eğitimde dev reformlar
Eğitimde dev reformlar
Cumhur İttifakı Malatya Adayı A Haber’de
Cumhur İttifakı Malatya Adayı A Haber'de
Malatya Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Malatya Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Google mühendisi İsrail’in soykırımına böyle tepki gösterdi
Google mühendisi İsrail'in soykırımına böyle tepki gösterdi
PKK’yı süpürme harekatı mı başlıyor?
PKK'yı "süpürme harekatı" mı başlıyor?
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni
Daha Fazla Video Göster