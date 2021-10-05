05 Ekim 2021, Salı
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Başkan Erdoğan: Eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu. Yüz yüze eğitim mesajı veren Erdoğan, 71 bin okulun tamamının açık olduğunu belirterek ''Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz'' dedi. Öğrenci yurdu tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı, ''Parklarda, bankların üzerinde yatanlar Gezi'de olduğu gibi terör estiren teröristler'' şeklinde konuştu.