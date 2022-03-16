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Başkan Erdoğan Duda ile görüşüyor! İşte ilk kareler

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Giriş: 16.03.2022 16:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin barış politikasını Rusya-Ukrayna savaşında gösterdiği yoğun çaba ile bir kez daha dünyaya kanıtladı. Barış için adeta mekik dokuyan Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüştü. Türkiye'nin Başkan Erdoğan önderliğinde tüm diplomatlarıyla barış için gösterdiği çaba dünya tarafından takdir edildi. Başkan Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüşmesi başladı.
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