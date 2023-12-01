Başkan Erdoğan Dubai’de! Hangi liderle görüşecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi zirvesine katılmak üzere dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Başkan Erdoğan'ın bugün zirveye hitap etmesi, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden son durumu A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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