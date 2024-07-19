Başkan Erdoğan Donald Trump ile görüştü! Görüşmede gündem suikast girişimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, suikast girişimi sonrası yaralanan ABD başkan adayı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletirken "Cesur duruşun takdire şayan" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan bu saldırının ABD demokrasisine yapılan bir saldırı olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...