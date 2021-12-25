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Başkan Erdoğan: Dolar rezervi 120 milyar dolara dayandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2021 15:46
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "27 buçuk milyar dolar rezerv vardı, şimdi 120 milyar dolara dayandı. Felaket çığırtkanlığı yapanlara asla kulak asmadık. Salgın sürecini başarıyla yönettik." dedi.
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