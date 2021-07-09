Başkan Erdoğan Diyarbakır'da! | Kurban Bayramı tatili ne kaç gün olacak?

Son dakika haberi... Diyarbakır'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun bir program bekliyor. En son 9 Mart 2019'da Diyarbakır'ı ziyaret eden Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek. Cuma namazı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili, "Ulusa seslenişte açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

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