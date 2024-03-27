Başkan Erdoğan Diyarbakır ve Batman'da halka seslenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerine bugün Diyarbakır ve Batman ile devam edecek. Erdoğan'ın ilk durağı Diyarbakır olacak. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

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