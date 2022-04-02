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Başkan Erdoğan diploması vizyonu! Türkiye ‘tek çözüm diplomasi’ dedi

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Giriş: 02.04.2022 12:25
Türkiye dış politikadaki aktif rolünü Rusya-Ukrayna krizinde bir kez daha gösterdi. Başkan Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen yoğun diplomasi barışa kapı araladı. Kuşkusuz bu güven ortamının ardında Erdoğan'ın yıllar içinde geliştirdiği ilişkiler etkili. Erdoğan, göreve geldiğinden bu yana 181 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Gözler eski cumhurbaşkanlarının karnesine çevrildi. İşte tüm detayları…
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