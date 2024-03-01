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Başkan Erdoğan diplomasi forumu için Antalya'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 08:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Antalya Diplomasi Formu'na iştirak edecek, katılımcılara hitap edip ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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