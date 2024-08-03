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Başkan Erdoğan devreye girdi uçuş sorunu erdi! Uçuş rötarları sorunu çözüme kavuştu

Başkan Erdoğan devreye girdi uçuş sorunu erdi! Uçuş rötarları sorunu çözüme kavuştu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 03.08.2024 09:01
Milyonlarca kişiyi etkilen sivil havacılıkta artan uçak rötarları sorunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatıyla çözüme kavuşturuldu. Hava trafik kontrolörleri iş yavaşlatma eylemlerini sona erdirdiklerini açıkladı.
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