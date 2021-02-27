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Başkan Erdoğan: Devletimizin bekası için gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz

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Giriş: 27.02.2021 16:07
Güncelleme:27.02.2021 16:07
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasında, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli ile ilgili Erdoğan, "Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre

"Son 18 yılda ülkemizde karasından havasına, demirinden denizine kadar tüm ulaşım hatlarında adeta bir seferberlik başlattık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışmış turizmimiz, yaygınlaşan ve standartları yükselen yollarımız sayesinde Anadolu'nun dört bir yanına doğru genişlemektedir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Havalimanlarımızdan hızlı tren hatlarımıza kadar diğer ulaşım araçlarının da bu derece etkin kullanılması kara yolu ağımızın yaygınlaşmasının bir sonucudur. Hepsi de birbirini tamamlayan bu ulaşım ağlarımız sayesinde hem insani gelişmişlik hem ekonomik altyapı bakımından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yatırımlarımızı planlarken ve icra ederken sadece ve sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna, ne istediğine, neye layık olduğuna bakarak eserlerimizi birer birer ülkemize kazandırdık." ifadesini kullandı.

"BİZİ DE SEVİYESİZ TACİZLERLE YOLUMUZDAN ÇEVİREBİLECEKLERİNİ SANDILAR"

"Yaptığımız yollardan sadece insanların ve yüklerin değil, aynı zamanda geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz." diyen Erdoğan, "Tıpkı geçmişte rahmetli Menderes'e, rahmetli Demirel'e, rahmetli Özal'a, bugün 10. vefat yıl dönümü olan rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de bu tür seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası söz konusu olduğunda gerekiyorsa hayatımızı ortaya koyuyoruz." dedi.

kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

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