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Başkan Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ne gidiyor

A Haber
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Giriş: 07.02.2023 13:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edeceği bildirildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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