Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek

Başkent Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Başkan Erdoğan ile ittifak ortağı Devlet Bahçeli bir araya gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonu EYT’yi görüşecek. Ankara'nın gündemini A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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