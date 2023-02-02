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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek

A Haber
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Giriş: 02.02.2023 08:33
Başkent Ankara'da bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Başkan Erdoğan ile ittifak ortağı Devlet Bahçeli bir araya gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonu EYT’yi görüşecek. Ankara'nın gündemini A Haber Editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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