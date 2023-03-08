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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul edecek! İki lider hangi başlıkları ele alacak?

A Haber
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Giriş: 08.03.2023 08:41
Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde önemli bir görüşme var. Başkan Erdoğan ittifak ortağı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek. Görüşmenin detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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