Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli’yi kabul edecek! İki lider hangi başlıkları ele alacak?

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde önemli bir görüşme var. Başkan Erdoğan ittifak ortağı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Külliye'de kabul edecek. Görüşmenin detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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