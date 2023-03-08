Başkan Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, saat 14.00’de ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.

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