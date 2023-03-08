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Başkan Erdoğan - Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

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Giriş: 08.03.2023 14:25
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, saat 14.00’de ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği öğrenildi.
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