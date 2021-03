Başkan Erdoğan dev yatırımı duyurdu: En büyük üretim merkezi Türkiye olacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Elektrikli araçta en büyük üretim merkezinin Türkiye olacağını belirten Başkan Erdoğan, "Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yurt dışından ülkemize teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan ihracatın yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor.

EN BÜYÜK ÜRETİM MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK

Proje tamamlandığında Ford Otosan'ın 440 bin olan üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. İhraç edilen araçlarla Türkiye'nin liderliği perçinlenecek. 1 tonluk ticari araç üretimi gerçekleştirilecek. Sadece dizel ve benzinli araçlar değil, elektrikli araçlar ile batarya üretimi yapılacak. 130 bin batarya kapasitesi sağlanacak. Ford Otosan ihracatını 13 milyon dolara çıkaracak. Avrupa pazarında satılması üzerine alım taahhüdü veriliyor. Ford Otosan'ın yatırımı ile geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.

Ford Otosan'ı tebrik ediyorum. Yerli ve uluslararası şirketlere her gün yenisi ekleniyor. Hayata geçirdiğimiz reformlarla yerli yabancı ayrımını ortadan kaldırarak cazip bir ortam oluşturduk. Firmalarımıza her türlü teşviki sağladık. İş forumlarında yeni ortaklıkların kurulmasına vesile olduk. Firmalarımızın meseleleriyle bizzat ilgilendik. Meyvesini savunma sanayinden, ihracata ve turizme kadar her alanda aldık. Salgından dolayı düşmüş olsa da turist sayımız her yıl rekor kırıyor. İhracat yaptığımız ülke sayısı günden güne artıyor. Ülkemizdeki kapsamlı teşvik sistemiyle dünyanın her yerinden yatırımlar için cazip hale geliyor.

136 tanesi motorlu kara taşıtları sektöründe imalat gösteren yerli ve uluslararası firmalardır. Birçok ülke ekonomik daralma yaşarken, Türk ekonomisi toparlanmayı başarılı sürdürüyor. Çin'in ardından G20'de en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk. En başında imalat sanayimiz yer alıyor. Yüzde 10,5'luk büyüme kaydetti. Sanayi üretimi artan ülkeler arasında yer aldık..337 bin ilave istihdam oluşturdu.

DÜNYADA İLK 5'TE OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. Ford Otosan sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Kovid-19 salgını otomotiv sektörümüz bu süreçte 25 milyar doların üzerinde ihracat yaparak dış ticaretimizdeki lider konumunu sürdürdü. Yakın gelecekte akıllı otonom araç teknolojilerini hayatımızda yaygın şekilde kullanmaya başlayacağız. Elektrikli, bağlantılı ve otonom ticari araç üretiminde önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 5'te olmayı hedefliyoruz.

Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz.